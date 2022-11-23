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Haberler Spor Aboubakar’dan büyük iddia

Aboubakar’dan büyük iddia

23.11.2022

Aboubakar’dan büyük iddia
G Grubu'nda mücadele edecek Kamerun'un golcüsü Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve adı bu aralar Trabzonspor ile anılan golcü oyuncu, ülkesinin başarılı olacağını söyledi. Dünya Kupası öncesinde Kamerun'u zayıf halka olarak görenlere "Her maç en az 2 gol atacağım" şeklinde konuşan yıldız oyuncu adeta ben buradayım dedi. Başarılı golcü turnuva öncesinde bazı Kamerunluların kendisiyle alay ettiğini gördüğünü ve buna üzüldüğünü söyleyerek, "Gruptan çıkmanız imkansız diyen ve bizimle alay eden bazı Kamerunlulara buradan söylüyorum. Bu kupada her maç en az 2 golüm var yazın bunu bir yere" dedi.
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