Fethiyespor’da Altın imzayı attı

2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, tecrübeli teknik adam Erhan Altın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Esat Bakırcı, "Hepimiz için hayırlı olsun. Erhan Altın hocamızı ikna etmesi zor oldu ama teşekkür ediyorum kabul ettiği için. Fethiyespor'a hep beraber bir şey katacağımıza onu inandırdık. Onun Fethiyespor'a çok şey vereceğine inanıyorum. Biz iddialı insanlarız. Kötü günler geçirdik ama geride kaldığını düşünüyorum. Hocamla birlikte, birlik ve beraberlikle Fethiyespor'u bir yerlere taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

'GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

Fethiyespor'da çok iyi işler başaracaklarına dikkat çeken teknik direktör Erhan Altın, "Fethiyespor'u izledim, takip ettim. Hakikaten güvendiğim için, hocalarımın tanığı futbolcular olduğu için çok iyi işler başaracağımızdan eminim. Fethiyespor; taraftarıyla, basınıyla, futbolcu grubuyla, başkanım ve yönetici grubuyla çok güzel plan ve projelere sahip. Yapacağımız programlar doğrultusunda takımı en iyi yere taşıyacağız. Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Çok çalışacağız. Taraftarlarımızın desteği şart. Yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ