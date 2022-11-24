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Bodrum kayıp istemiyor

Ege derbisinde Denizlispor’la oynayacağı maça odaklanan yeşil-beyazlılar kazanarak son iki maçtaki puan kayıplarını telafi etmenin hesabını yapıyor

24.11.2022

Bodrum kayıp istemiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Altaş Denizlispor maçına büyük önem veriyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyeti telafi etmek ve yeniden çıkış yakalamak için Horoz karşısında galibiyete odaklandı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Tuzlaspor maçında takımının yaklaşık 80 dakikada 10 kişi ile futbolu en iyi şekilde sahaya yansıttığını söyledi.

Bulundukları konumun kötü olmadığını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu: "Ligin ilk yarısının bitmesine 5 maç kaldı. Bu maçlarda en azami puanları alıp ikinci yarıya farklı bir şekilde girmek istiyoruz. Denizlispor iyi bir takım. Bulundukları yer iyi değil ama hoca değişikliğinden sonra ilk maçlarını kazandılar. Bizim için belki de bu zamana kadar oynadığımız en zor maçlardan birisi olacak." Takımın forveti Celal Dumanlı da, "İnşallah bu yıl da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma katkı sağlayabildiğim kadar sağlayayım, ben gol atmayayım ama takım galip gelsin, önemli olan takım" dedi.

Öte yandan kırmızı kart cezasından dolayı Erkan Değişmez ve sarı kart cezasından dolayı Kenan Özer'in Denizlispor karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.

SERVET SARUN

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