Brezilya’dan ilk samba

Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yendi. Sambacılar, ilk yarıda hafif tutuk bir görüntü sergilese de ikinci yarıda adeta dans etti ve Sırbistan karşısında 3 puana ulaşmayı başardı. 35. dakikada Raphinha'nın vuruşunda, kaleci Vanja Savic meşin yuvarlağı kontrol etti. 60'ta Alex Sandro'nun yerden sert şutunda direğe takıldı. 62'de Vini Jr'ın kaleciden seken topunu iyi takip eden Richarlison, güzel bir dokunuşla takımını öne geçirdi ve Sırbistan'ın kilidini açtı. 73'te yine Richarlison harika bir gole imza attı. Vini Jr'ın akıl dolu ortasını kontrol eden Richarlison, havalanan topa harika bir vole vurarak turnuvanın şimdiye kadarki en güzel golüne imza attı ve skoru belirledi: 2-0.

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