Buca’da yıldızlara kanca

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 6'da 6 yaparak zirveyi ele geçiren Bucaspor 1928'in yıldız oyuncuları ara transfer döneminin gözdesi oldu. Attıkları gollerle dikkat çeken Erhan Çelenk, Berke Bıyık ve Mehmet Fuat'ı 1. Lig ekipleri yakın takibe aldı. Hücumda görev yapan oyuncuyu Sakarya, Bandırma, Pendik ve Bolu'nun takibe aldığı öğrenilirken, kulüplerin sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Erhan Çelenk, 9 golle takımına önemli bir katkı yaparken, 27 yaşındaki golcü Berke de 5, Mehmet Fuat ise 4 gole katkı sağladı. Şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli yönetimin üç oyuncunun yanı sıra iskelet kadroda forma giyen hiçbir isimle ara dönemde ayrılık planlamadığı öğrenildi. Berke ve Mehmet Fuat'ın sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Erhan Çelenk'in kontratı 2024 yılında sona erecek.

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