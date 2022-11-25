Kaf-Kaf’ın koltuk hesabı

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, hafta içi mesaisinde Çatalcaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Lider Yeni Mersin İY'nin kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Kaf-Kaf, 26 puana ulaşarak zirve ile puan farkını 8'den 5'e indirdi. KADER MAÇLARI

Rakibi 52 Orduspor'dan da ikinciliği averajla geri alan yeşilkırmızılılar, koltuk hesabı yapmaya başladı. Son 8 maçta sadece bir kez yenilen, son 4 maçta da 10 puan toplayarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan İzmir temsilcisi, üst üste oynayacağı iki kritik maça odaklandı. Yeşil-kırmızılılar, yoğun periyotta pazar günü aynı puanı paylaştığı 3. sıradaki 52 Orduspor ile kader sınavına çıkacak. Deplasmandaki karşılaşmayı kayıpsız atlatmayı planlayan Kaf-Kaf, sonraki hafta is evinde zirvedeki rakibi Mersin ile kozlarını paylaşacak.



LİG UZUN YOLCULUK

Karşıyaka'nın genç Teknik Direktörü Erman Güraçar, "Lig elbette uzun bir yolculuk. İnancımızı yitirmeden çalışmaya devam ediyoruz. Her galibiyette takımın havası olumlu anlamda değişiyor. Biz bu sene bir üst lige çıkacağız. Ben buna çok inanıyorum" dedi.



FATİH TAŞDELEN KURTARICI OLDU

Sezon başından bu yana attığı son derece kritik gollerle Karşıyaka'ya önemli katkılarda bulunan Fatih Taşdelen, sakatlıktan kurtulduktan sonra yine takımının kurtarıcısı oldu. Takımının 10 kişi kaldığı Çatalca maçında ikinci yarıda oyuna girip açılış golünü atan Taşdelen, bu sezon ligde 4, Türkiye kupasında ise attığı 2 golle takımına önemli katkı sağladı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Eskişehirspor karşılaşmasında attığı tek golle takımına 3 puan kazandırmıştı. Son üç maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Taşdelen, attığı golle sahalara müthiş bir dönüş yapmış oldu. Geçen sezon devre arasında Yomra'dan transfer edilen başarılı golcü, 17 müsabakada 8 gol atmıştı.

MUSTAFA ÇOK MUTLU

Karşıyaka'nın Çatalcaspor'u kendi seyircisi önünde ağırladığı karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden genç oyuncu Mustafa Durgun çok mutlu. KSK altyapısından yetişen ve teknik direktör Erman Güraçar'ın üçüncü kez şans tanıdığı genç isim 90+3'te oyuna girip bir dakika sonra fileleri havalandırarak gol sevincini top toplayıcı olarak görev yapan kardeşi Egehan ile kutladı. Genç orta saha oyuncusu attığı golden sonra hocasına teşekkür ederek, "Erman hocam beni yanına çağırıp oyuna soktu. Ben de ilk topla buluşmamda ağları havalandırdım. Beni tercih edip güvenmesi motivasyonumu daha da yükseltti. Daha çok çalışarak Karşıyaka formasını daha fazla terletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

KALEYİ KAPATTILAR

Karşıyaka, ligde çıktığı son 7 maçın 6'sında kalesinde gol görmedi. İzmir temsilcisi, Eskişehirspor, Edirnespor, Yomraspor, Amasyaspor 1968, Ağrı 1970 ve Çatalcaspor maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Kaf-Kaf, son 7 maçta sadece Kelkit Belediyespor maçında kalesini gole kapatamadı. Ayrıca 13 maçta 6 gol yiyen KSK, Karaköprü ile grubun en az fileleri havalanan ekibi oldu.



■ DOĞANCAN BİNGÖL