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Haberler Spor Son dakika haberi: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti

Son dakika haberi: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim vefat etti

Son dakika haberi: Fatih Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde hayatını kaybetti.

25.11.2022, 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 10:51

Son dakika haberi: Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim vefat etti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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