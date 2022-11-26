Hollanda kaçamadı

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Hollanda ve Ekvador 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada defansın hatasında topu kapan Gakpo, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleciyi avladı: 1-0. 32'de Valencia ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Noppert topu güçlükle çeldi. 45+3'te Valencia'nın sert şutunda Estupinan topa dokunarak ağları havalandırdı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 49'da Hollanda savunması topu çıkaramayınca Estupinan sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Noppert'in sektirdiği topu Valenacia ağlara yolladı: 1-1.

Valencia'nın şutunda top savunmadan döndü, Plata sert bir şutla tamamladı. Ancak meşin yuvarlak direkte patladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe ve Ekvador'un yıldız golcüsü Enner Valencia, Katar'ın ardından Hollanda ağlarını sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. Yıldız golcü girdiği bir pozisyon sonrası maça devam edemedi ve 90. dakikada sahayı sedyeyle terk ederek yerini Rodriguez'e bıraktı