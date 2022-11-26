Potada Ege kapışması

Basketbol Süper Ligi’nde bugün İki Egeli kritik derbide karşılaşacak. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkan Pınar Karşıyaka, üçte üç yapan Merkezefendi'yi ağırlıyor. Maç saat 18.00'de başlayacak
26.11.2022
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün kritik bir derbiye sahne olacak. Pınar Karşıyaka, üçte üç yapan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maç 18.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, sezona harika başlamış ve üçte yapmıştı. Fakat KSK daha sonra sırasıyla Tofaş, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a mağlup olarak Play-Off hattının dışına çıkmıştı. Sezona kötü başlayan ve dibe demir atan Merkezefendi ise son üç maçında Büyükçekmece, Ayos Konyaspor ve Manisa BŞB'yi yenerek harika bir çıkış yakaladı.