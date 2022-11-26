Potada Ege kapışması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün kritik bir derbiye sahne olacak. Pınar Karşıyaka, üçte üç yapan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maç 18.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, sezona harika başlamış ve üçte yapmıştı. Fakat KSK daha sonra sırasıyla Tofaş, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a mağlup olarak Play-Off hattının dışına çıkmıştı. Sezona kötü başlayan ve dibe demir atan Merkezefendi ise son üç maçında Büyükçekmece, Ayos Konyaspor ve Manisa BŞB'yi yenerek harika bir çıkış yakaladı.

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