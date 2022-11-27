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Haberler Spor Bodrum’da büyük üzüntü

Bodrum’da büyük üzüntü

1. Lig’de ilk kez üst üste 3 maçta galibiyete hasret kalan yeşil-beyazlı takım, Play-Off’u da riske sokuyor

27.11.2022

Bodrum’da büyük üzüntü

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftaları lider geçip, aylardır zirve yarışına ortak olduğu sezonda son 3 maçını kazanamayan Bodrumspor, Play-Off barajındaki yerini riske attı. Pendikspor ve Tuzlaspor mağlubiyetlerinin ardından deplasmanda sezon başından beri düşme hattında son sıraya demir atan Altaş Denizlispor'la Ege derbisinde 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ikinci kez üst üste 3 maçta galibiyete hasret kaldı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, kazanmak istedikleri bir sınavdan beraberlikle ayrıldıklarını belirtip, "Bizim içinde özellikle 2 hafta sıkıntılı süreçten sonra oynayacağımız maçın önemi büyüktü. Kazandığımız zaman tekrar eski havamızı yakalayacaktık ama oyun öyle bir oyun oldu ki bence iki tarafa da gelip gitti. Bir puan ile yetindik ama bir puan önemli. Özellikle 2 hafta üst üste mağlup olduktan sonra aldığımız bir puan en azından mağlubiyet serisini kırması için iyi oldu. Şimdi devrede kalan 4 maça odaklanacağız" dedi.

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