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Manisa FK tetikte

1. Lig’de 2 maçtır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar yarınki Altınordu maçını kazanarak zinciri kırmak istiyor

27.11.2022

Manisa FK tetikte

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçında galibiyetle tanışamayan ve Play-Off hattının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın İzmir'de karşı karşıya geleceği Altınordu'yu gözüne kestirdi. Manisa FK 3. kez rakip olacağı rakibini yenerek zinciri kırmak ve üst sıralarla bağını koparmak istemiyor. Geçen sezon 1. Lig'de İzmir'de oynanan maçı Altınordu 1-0 kazanırken, Manisa FK, sahasındaki mücadeleyi aynı skorla galip tamamladı. İlk 2'nin direkt Süper Lig'e çıktığı 1. Lig'de 20 puanla 8. sırada yer alan siyah-beyazlıların, 2. sıradaki Pendikspor'la arasında 4 puan fark var. Manisa FK, ilk devrenin kalan son 5 haftasında Altınordu (D), Keçiörengücü, Göztepe (D), Tuzlaspor ve Pendikspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Teknik patron Levent Eriş, "İlk devreyi en iyi noktada bitirmek istiyoruz" dedi.

ÜMİT YÖNEY

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