Filede derbi Göz-Göz’ün

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig maçında Göztepe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Bu maç öncesi üç maçını kazanan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı da bildi. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Göz- Göz fazla zorlanmadan ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set üstün oyununu sürdüren sarıkırmızılı ekip ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette yeşil-kırmızılı ekip etkisini arttırarak durumu 23-25 ile 2-1'e getirdi. Ancak Kaf-Kaf'ın etkili oyunu sürmedi ve son sette Göztepe durumu 25-21 ile 3-1 yaptı ve kazanmasını bildi. Sarıkırmızılı voleybolcular, karşılaşma sonrası galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

DİĞER