Karşıyaka kayıp

TFF 3. Lig 1. Grup'ta dört maçtır yenilgi yüzü görmeyen zirve takipçisi Karşıyaka, deplasmanda konuk olduğu 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. 16'da Erhan'ın sağdan son çizgiden ortasında arka direkte topa gelişine vuran Nevzat meşin yuvarlağı sol ayağıyla uzak direğe gönderdi: 1-0. 42'de Recep'in pasında topla buluşan Özgür'ün ceza alanına girmeden çektiği şut önce kaleci Taha'ya, ardından da direğe çarparak oyun alanına döndü.



KSK EŞİTLİĞİ SAĞLAYAMADI

55'te Caner'in ceza alanına uzun pasında Özgür'ün indirdiği topa Fatih Taşdelen'in vuruşuna Emre ve Namık dokunamadı, meşin yuvarlak kaleyi paralel geçti. 60'ta savunmadan seken topu önünde bulan Aykut'un ceza sahası dışından gelişine şutu kaleci Taha'da kaldı. 65'te orta alanın solunda topla buluşan Sergen'in yaklaşık 30 metreden çok sert şutunu kaleci Yusuf iyi çıkardı. 83'te Nevzat'ın soldan kullandığı kornerde Nazmi'nin kafası üstten auta çıktı. 87'de Emir'in uzaklardan şutu etkili olamadı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Karşıyaka 26 puanda kaldı ve yerini 52 Orduspor'a kaptırarak 3. sıraya geriledi.



KAF-KAF'TA 3 DEGİSİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, 52 Orduspor'a konuk oldukları karşılaşmada sahaya üç değişiklikle çıktı. Genç teknik adam kart cezalısı Ertuğrul'un yerine Cenk, Fatih Ergen'in yerine Burak, Furkan'ın yerine Caner'i ilk 11'e monte etti. İzmir ekibinde geçen hafta 2-0 kazanılan maçta galibiyeti getiren golleri atan Fatih Taşdelen ve Mustafa Durgun ise yedek soyundu. Yeşil-kırmızılılarda Kerem, Taha ve Okan ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

KALESİNİ BU KEZ KAPATAMADI

Yeşil-Kırmızılı İzmir temsilcisi, geride kalan dört karşılaşmada kalesini gole kapatmış ve savunmasıyla göz doldurmuştu. Ancak Kaf-Kaf'ın gol yememe serisi Karadeniz deplasmanında sona erdi. Yomraspor (D), Amasyaspor, Ağrı 1970 (D) ve Çatalcaspor maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Karşıyaka, dünkü mücadelede kalesini gole kapatamadı.