Kosta Rika sürpriz yaptı

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda ilk maçında İspanya'ya 7-0 mağlup olan Kosta Rika, Almanya'yı 2-1 dize getiren Japonya'yı tek golle mağlup etti: 0-1. Kosta Rika ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkartırken, Japonya 3 puanda kaldı. 4. dakikada Yamane sağ kanattan yerden çıkardı, ancak hiç kimse topa dokunamadı. 35'te Oviedo'nun geriye doğru çıkardığı topta Campbell'ın şutu az farkla auta çıktı. 47'de Morita şık hareketlerle ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Navas topu son anda çeldi. 48. dakikada Asano'nun vuruşunu kaleci Navas çıkardı. 63'te Soma serbest vuruşta direkt kaleye vurdu, top üstten auta çıktı. 81. dakikada Japonya defansının hatasında araya giren Tejeda topu ceza sahasına gönderdi. Fuller yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 88'de Mitoma'nın ortasında Kamada sert vurdu, kaleci Navas topu çeldi. Maç 1-0 Kosta Rika galibiyetiyle sona erdi. Turnuvada ikinci sarı kartını gören Kosta Rikalı yıldız oyuncu Calvo, cezalı duruma düştü.

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