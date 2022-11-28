Menemen paraşütsüz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta önceki gün Batman Petrolspor'la berabere kalan Menemen FK paraşütsüz düşüşünü sürdürüyor. İzmir ekibi son 4 maçında galibiyet yüzü göremezken, zirveden de hızla uzaklaştı, alt sıralarla puan farkı ise oldukça azaldı. Evinde Batman Petrolspor'la 90+5'inci dakikada Ferhat'ın attığı golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler mağlubiyetten son saniyede kurtuldu. Bu maç öncesi üst üste 3 yenilgi alarak Play-Off'un dışında kalan Menemen FK, son anda kurtardığı 1 puana sevindi.



"YENİDEN ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ"

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran sarı-lacivertliler, 21 puanla 12. sırada kalırken zirvedeki Amed (30) ile fark 9'a çıktı. Menemen Teknik Direktörü Özden Töraydın, son saniyede gelen puanın önemli olduğunu ve ilerleyen haftalarda yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Menemen FK, gelecek maçta ise deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.



■ BERKE ÖZBAY

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