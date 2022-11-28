Milliler tam gaz

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'yı 80-74'lük skorla mağlup etti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubunda 4'te 4 yaptı. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ayyıldızlılar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire McCowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Slovenya karşısında ilk yarıyı 43-37 önde tamamladı. A Milli Takım'da McCowan 26, Tilbe 14, Alperi 16, Olcay Çakır 7, Bahar 6 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Slovenya'da ise Friskovec 27 sayıyla oynadı.

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