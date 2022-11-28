Ne Boğa ne Panzer

2022 Dünya Kupası'na 7-0'lık Kosta Rika galibiyetiyle başlayan İspanya, turnuvaya Japonya mağlubiyetiyle giren Almanya ile karşılaştı. Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesinde heyecan fırtınası yaşandı. Dev maçta kazanan çıkmadı, mücadele 1-1 tamamlandı. 7. dakikada Dani Olmo direğe takıldı. Karşılıklı atakların yaşandığı ilk devrede golü Almanya buldu. 40'da Antonio Rüdiger kafayı vurdu, fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



KARŞILIKLI GOLLER GELDİ

İkinci devrede de heyecan fırtınası yaşandı, iki takım da eşitliği bozmak için rakip kaleye yüklendi. Bu sefer dengeyi bozan golü İspanya kaydetti. 54'te Ferran Torres'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata, 62'de Alba'nın asistinde ağları havalandırdı. Panzerler beraberlik için oyunu rakip sahaya yıktı. 70'te oyuna giren Niclas Füllkrug 83'te çok sert vurdu ve Simon'u avladı, maçın sonucunu belirledi: 1-1. Boğalar kazansaydı son 16 biletini alacaktı ancak fırsatı tepti. Panzerler ise umutlarını son maça taşıdı. Son maçta perşembe günü Japonya-İspanya ve Kosta Rika-Almanya maçları oynanacak.

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