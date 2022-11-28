Petkim şokta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda AYOS Konyaspor Basketbol'a 89-84 mağlup oldu. Geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi mağlup eden İzmir ekibi, Konya temsilcisine yenilerek seri yakalama şansını kaçırdı. Petkim ayrıca deplasmanda üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Müsabaka, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Periyodun son bölümlerine doğru aldığı ribaundları ve faullerden doğan serbest atışları iyi değerlendiren Aliağa Petkim, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. Arayı daha da açmak isteyen konuk takım, devrenin sonuna doğru farkı 9 sayıya (31-40) kadar çıkardı. Yeşil-beyazlılar ise kazanılan faul atışlarını sayıya çevirmekte bir hayli zorlandı. Aliağa Petkim, soyunma odasına da 46-39 üstünlükle gitti.



RAKİBİNİ BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

Üçüncü çeyreğe son derece iyi başlayan Konyaspor Basketbol, periyodun başında hızlı hücumlarla farkı kapattı. Bitime 1 dakika kala öne geçen ev sahibi ekip, mücadelenin 3. periyodunu 63-62 önde geçti. Son bölümde etkili savunmayla Aliağa Petkim'in sayı bulmasını engellemeye çalışan yeşil-beyazlılar, farkı 6 sayıya (70-64) çıkardı. Kalan sürede konuk takımın öne geçmesine izin vermeyen Konyaspor Basketbol, mücadeleyi 89-84 kazandı. Petkim bu mağlubiyetle Play-Off hattında geriye düştü.



'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 92-76 mağlup ederek 3 maçlık kötü seriyi bitiren Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz takım olarak birbirimize güveniyoruz . İleride daha iyi olacağız." dedi. Sarıca, şunları kaydetti: "Rakibimiz buraya üç maç arka arkaya kazanarak moralli gelmişti. Bizde durum tam tersiydi ve böyle net bir galibiyete ihtiyacımız vardı." Merkezefendi Belediyesi Basket karşısında 25 sayı ile kritik müsabakanın en skorer ismi olan Mindaugas Kuzminskas, tüm atışlarda yüzde yüz isabetle oynadı. Ligde 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, 4 Aralık Pazar günü Anadolu Efes'e konuk olacak.

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