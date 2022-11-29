“Ağır cezalar verilmesi gerekir”

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, önceki gün oynadıkları Galatasaray NEF galibiyetinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Koç, "Güzel bir maç oldu. Galibiyeti kutlamak için girdim ama biz takım göremiyoruz. Devamlı yollardalar. Sahada koydukları yürek için teşekkür ettim. Daha yolun başındayız. Son bir kaç haftada yaşananlar MHK ile kafamda bazı soru işaretleri var. Trabzon'dan çekinmiyoruz. Geçen sene yaşadıklarımızdan çekiniyoruz" derken Göztepe- Altay maçına ilişkin de "Görüntüleri izledik. Sosyal medyadakiler yürek yakıcı. Türk futboluna, Göztepe'ye, Altay'a geçmiş olsun diyorum. Olay ciddi. Çok çok ciddi. İnşallah bu münferit bir olaydır. Bir tribünden diğer tribüne maytap mı nedir, nasıl atılıyor? Görmez olaydım. Korkunç. Türk futboluna geçmiş olsun. Cezalandırılması lazım" şeklinde yorumda bulundu.

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