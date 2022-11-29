Büyük skandal

SPOR Toto 1. Lig'de önceki gün Göztepe- Altay arasında oynanan ve kanlı olaylar nedeniyle yarıda kalan İzmir derbisinin ardındaki sis perdesi aralanmaya başladı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın 20. dakikasında Altay taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününden Göztepelilerin yer aldığı Doğu tribününe atılan işaret fişeği Mehmet Çakır'a isabet etmişti. Çenesi ve ağzından yaralanan Göztepe taraftarı Çakır'a sahada ilk müdahalesi yapılırken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırarak kafasına 2 darbe indirmişti.

ORGANİZE SUÇ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İZMİR'DEKİ kara gecenin failleri de yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi Anıl G. ve Hakan K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde suç unsuru malzemeleri kullanan Dinçer D., Efe Y. ve Kahraman E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

VALİ KÖŞGER HASTANEYE KOŞTU

OZAN Evrim'e saldırarak kafasında 4 cm'lik açık oluşmasına sebep olan Göztepe taraftarı da tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olayları gerçekleştiren kişilerle ilgili adli işlem başlatılırken, faillere ciddi yaptırımların verilmesi bekleniyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Ozan Evrim'i kaldırıldıkları hastanede her iki kulübün yöneticileri ile birlikte ziyaret etti.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.'nin stada giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 kişinin sırt çantalarıyla misafir tribünü tuvaletine doğru gittiği görülüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden Anıl G.'nin, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli Anıl G.'nin maçtan bir gün önce taraftar grubuyla buluştuğu öğrenilirken fişeklerden birini Furkan E.'nin ateşlediği belirtildi. Ambulans şoförü Anıl G.'nin ifadesinde taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini, maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi.

OZAN TABURCU EDİLDİ

Göztepe-Altay derbisinde oyun durduğu esnada bir Göztepeli taraftarın korner direği ile saldırısı sonrası başından yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim dün taburcu edildi. Saldırı sonrası kulübün sağlık sponsoru Medicana Hastanesi'nde başına 4 dikiş atılan Ozan Evrim sabah saatlerinde hastaneden ayrılırken bir hafta istirahat raporu aldığı öğrenildi. Ozan sosyal medya hesabından, "Merak eden herkese teşekkür ediyorum. İyiyim şükür. Bugün yaşananlar çok üzücü. Kendimden çok yaralanan taraftarımızı düşünüyorum. Ailesine geçmiş olsun diliyorum. Biz bir aileyiz ve Altay her zaman dimdik ayakta..." açıklamasını yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisinde, sis bombası ve işaret fişeğini stadyumun tuvaletine soktukları ortaya çıkan ambulans şoförlerinin bağlı bulunduğu özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirileceği de kaydedildi.

FATİH ŞENDİL- BERKE ÖZBAY- DOĞANCAN BİNGÖL