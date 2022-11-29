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Haberler Spor Büyükekşi İzmir’e geliyor

Büyükekşi İzmir’e geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi olaylı maçın ardından bugün İzmir’e gelerek çeşitli temaslarda bulunacak ve gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yapacak

29.11.2022

Büyükekşi İzmir’e geliyor
Eşi görülmemiş tribün olayları yüzünden henüz ilk yarıda tatil edilen Göztepe-Altay derbisinin yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duruma el koydu. Olayların adli boyutuyla ilgili soruşturma ve gözaltılar İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından devam ederken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün İzmir'e gelecek. İzmir'de temaslarda bulunacak Büyükekşi ardından basın açıklaması yapacak. Büyükekşi'nin her iki kulüp yetkilileri ile görüşüp, Gürsel Aksel Stadı'nda da kurmaylarıyla birlikte incelemelerde bulanacak. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Büyükekşi'nin yapacağı açıklama tüm kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
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