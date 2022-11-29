Göztepe ışıldıyor

Türkiye Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Göztepe, sahasındaki maçta ezeli rakibi Karşıyaka'yı 3-1 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci galibiyetini alarak lider Edremit Altınoluk Belediyespor'u takibini sürdürdü. İzmir'in Sultanları, 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve bir mağlubiyetle 21 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, mağlubiyeti olmayan lider 23 puanlı Edremit'in iki puan gerisinde Sultanlar Ligi hedefine emin adımlarla devam etti.

LİDERE KONUK OLACAK

İzmir temsilcisi, ligdeki tek yenilgisini 3. haftada Muratpaşa Belediye önünde 3-1'lik skorla aldıktan sonra sırasıyla Vakıfbank'ı 3-1, Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye'yi 3-0, AVR Atletik'i 3-0, İstanbul BBSK'yi 3-0 ve son olarak derbide Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Göztepe, ligin 11. haftasındaki kritik maçta lidere konuk olacak. Göz-Göz, cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maçta Altınoluk'u mağlup ederek hem rakibini yakalamak hem de ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.

OGÜN ÖZDEMİR