Karşıyaka tepetaklak

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka'da İzmir derbisinde Göztepe karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin sıkıntısı çöktü. Lige iyi başlayan, ancak ardından inişli çıkışlı bir grafik sergileyen yeşil-kırmızılılar, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 11 puan toplayan Kaf-Kaf, ligde yedinci sırada kendisine yer buldu. Çanakkale Belediye, Çiftlikköy Belediye, Vakıfbank ve Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye maçlarını kazanan KSK, Sakarya Voleybol, Muratpaşa Belediye, AVR Atletik ve Göztepe'ye teslim oldu. Karşıyaka, 9. haftada cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul BBSK'ye konuk olacak.

OGÜN ÖZDEMİR