Altınordu’ya kabus çöktü

Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan ve ateş hattına demir atan Altınordu, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Birinci Lig'de 15'inci haftanın kapanış maçında Ege derbisinde Manisa FK'yı Doğanlar Stadı'nda konuk eden İzmir temsilcisi rakibine 3-1 mağlup olurken, mağlubiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı, toplam 12 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

8 MAÇTAN PUAN ALAMADI

Son olarak deplasmanda sonuncu Altaş Denizlispor'u 2-1'le geçen Altınordu, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK müsabakalarından puan alamadı. Geride kalan süreçte 14 karşılaşmada sadece 3 kez kazanan kırmızı- lacivertliler, 3 kez berabere kalırken, bu sezon 8 mücadeleden sahadan puansız ayrıldı. İzmir temsilcisi sezon başında transfer ettiği Safa Kınalı ve Bertuğ Bayar ile de daha ilk yarı bitmeden yollarını ayırırken, üst üste alınan olumsuz sonuçlarla adeta tepetaklak oldu.

DÜŞME HATTINA YAKLAŞTI

Altınordu, ligde 16. sırada yer alıyor. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Erzurum ile arasında 2 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir ekibinin ilk hedefi 3 puanla tanışıp düşme hattından kurtulmak olacak. Altınordu Pazar günü deplasmanda Bandırmaspor ile kapışacak

GOLCÜ DERBİDE SUSKUN KALDI

ALTINORDU'DA bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol atıp, bir asist yaparak takımının en golcü ismi olan Ahmet İlhan Özek, Ege derbisinde Manisa FK'ya karşı suskun kaldı. Attığı gollerle takımının kazandığı tüm puanlarda pay sahibi olan başarılı oyuncu, bu sezon sadece 4 karşılaşmada gol katkısı yapmadı. İzmir ekibi bu maçların hiçbirini kazanamazken, Ahmet İlhan'ın gol attığı sadece iki maçtan puansız ayrılmıştı.

BİREYSEL HATALARDAN DERT YANDI

ALTINORDU'DA teknik direktör Ufuk Kahraman, bireysel hatalardan yakındı. Manisa FK karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten genç teknik adam, "Elimizdeki kadro yapılanmasında 9 numara pozisyonunda Ahmet Dereli ve Gökberk'in sakatlıkları bizi farklı planlara götürdü. 8 numara pozisyonunda oynayan Kürşat'ı 9 numara pozisyonunda oynatıp farklı bir strateji ile maça çıktık. 4 haftadır yeniliyorduk, yediğimiz gollerin hepsi bireysel hatalardan. Bireysel hata olduğu zaman da çok fazla önüne geçemiyoruz. Bu maçta da 3 gol hatalardan geldi, buna çözüm bulacağız" dedi.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

SON haftalardaki performansıyla sınıfta kalan Altınordu'da savunma çöktü. Son olarak Manisa FK'dan 3 gol yiyen İzmir ekibi, Spor Toto 1. Lig'de kalesinde en çok gol gören ikinci ekip konumunda. 27 gol yiyen düşme hattındaki Gençlerbirliği'nden sonra Denizlispor'la birlikte 26 golle ikinci sırada yer alan Altınordu, en son sekiz hafta önce Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 yendiği mücadelede kalesini gole kapatabilmişti.

BERKE ÖZBAY