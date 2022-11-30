Merkezefendi’de Gielo şoku

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te sakatlanan Tomasz Gielo şoku yaşanıyor. Geçen hafta İzmir'de oynanan ve 96-72 Pınar Karşıyaka'nın kazandığı müsabakada, ribaund esnasında sakatlanan Polonyalı basketbolcunun sol elinde kırık tespit edildi. 29 yaşındaki Gielo'nun 12 numaralı formasından 2 ay uzak kalacağı açıklandı. Ameliyat olmasına gerek duyulmayıp eli alçıya alınan Gielo'nun yokluğu başantrenör Zafer Aktaş'ı kara kara düşündürüyor. 2 ay forma giyemeyeceği açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alan ve 11 puanla 11. sırada bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te 8 maçta toplam 3 saat 23 dakika süre alan Gielo, maçbaşı ortalama 25 dakika oynadı, 78 sayı üretti, maçbaşı 9.8 ortalama yakaladı. Gielo, 4.2 ribaund, 1.2 asist, 0.8 top çalma ortalamaları da yakaladı.

SEBAHATTİN ALP