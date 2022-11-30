  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Senegal turladı

Senegal turladı

A Grubu’ndaki 3. maçında Ekvador’u mağlup eden Senegal, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Senegal’in gollerini Sarr (P) ve Koulibaly attı

30.11.2022

Senegal turladı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-1 yenen Senegal, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada topun başına geçen Sarr, meşin yuvarlağı kalecinin solundaki köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 67. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanına gelen topu Torres arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 70. dakikada Senegal'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen top savunmadan sekince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal bir kez daha öne geçti: 2-1. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Senegal, son grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti. Senegal, 2002 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez son 16 turuna kaldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA