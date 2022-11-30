Vali Köşger: Herkes aranacak

SİS bombası, havai fişek, maytap ve işaret fişeklerini ambulans firması çalışanı Anıl G. ile Hakan K. isimli 2 kişinin stada soktuğu anların güvenlik kamerası tarafından görüntülenmesi sonrası büyük bir kaos yaratan aranma konusuna Vali Yavuz Selim Köşger son noktayı koydu.

YENİ ASIR'a özel açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger "Hayat kurtaran, can veren bir ambulans aracından kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bundan sonra statta kim varsa görevli doktor, paramedik, ambulans şoförü ve diğer görevliler herkes aranacak' dedi. Bu arada Köşger kentteki özel ambulans şirketleri ve çalışanlarının mercek altına alındığını belirterek "Bütün ambulans şirketleri bu çerçevede denetlenecek ve gözden geçirilecek. Ambulans şirketlerinde çalışan personelin bundan sonra güvenlik soruşturması ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra istihdamları sağlanacak. Bu noktada titiz davranılacak." diye konuştu.

FATİH ŞENDİL