Avustralya turladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, D Grubu'ndaki üçüncü maçında Danimarka'yı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Avustralya, 5'i üst üste olmak üzere 6. kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda 2006 Almanya'nın ardından adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. Danimarka ise turnuvaya veda etti. Avustralya, 60. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta McGree'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve rakip ceza sahasına giren Leckie, sol çaprazdan uzak köşeye bıraktı ve skoru belirledi: 1-0

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