Dostluk zirvesi

GÖZTEPE-ALTAY maçında yaşanan üzücü iki olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki kulübün başkanlarını Egemenlik Evi'inde konuk etti. Göztepe eski başkanı Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yer aldığı zirveye, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Yardımcısı Fatih Taner de katıldı. "İzmir kulüpleri arasında ezeli rekabet değil ebedi dostluk var" vurgusu yapan Başkan Soyer, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her türlü fedakarlığı yapmaya, kardeşliği tekrar göstermeye hazırım. Bu yaşanan olayı hafızalardan silmek için İzmir'deki spor kulüpleri başkanları, futbolcuları ve aileleriyle büyük bir organizasyonda buluşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz" dedi. İzmir kulüpleri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde ortak buluşma projesi hazırlayacak ve önümüzdeki günlerde camiaları ile paylaşarak hayata geçirecek.

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