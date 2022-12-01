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Önce sevinç sonra yıkım

Tunus son maçta Fransa karşısında öne geçtikten sonra tur atlayacağına inanırken Avustralya’nın Danimarka’ya gol atması hayallerini suya düşürdü

1.12.2022

Önce sevinç sonra yıkım
2020 Dünya Kupası D Grubu 3. maçlarında nefesleri kesti. Tunus, yedek oyuncularıyla maça çıkan Fransa karşısına mucize için çıktı. Avustralya-Danimarka karşılaşması golsüz geçilirken Tunus 58'da Wahbi Khazri'yle öne geçti. Bu sonuç Kuzey Afrika ekibini son 16'ya çıkarıyordu ancak Avustralya 60'da golü bulunca Tunus yıkıldı, sürpriz galibiyete rağmen Dünya Kupası'na veda etti. Zorlu maçın ilk yarısında çok iyi savunma yapan Tunus kalesini gole kapattı. 8. dakikada Ghandri'nin Fransa ağlarına gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Kuzey Afrika ekibi ikinci devrede ise golü buldu. 58'de Laidouni'nin pasıyla topla ceza alanına giren Khazri, Varane'i geçtikten sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlara gönderdi: 1-0. 90+8. dakikada Griezmann golü buldu ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Teknik direktör Deschamps'ın kaleyi emanet ettiği Mandanda, 37 yaş 247 günle Fransa forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.

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