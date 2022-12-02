Bodrum’a müjde

Geçen sezon İkinci Lig'de şampiyon olup 91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Birinci Lig'e yükselen Bodrumspor'a, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük müjde geldi. Turizmci iş insanı ve Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Kılıç, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede stadyum sözünü aldıklarını, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'yla da uzun uzun konuştuklarını söyledi.

'HAREKETE GEÇTİK'

1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor'un artık yeni bir stadyumdan daha çok spor kompleksine ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıç, "Biz başkanımız Rıza Karakaya ve yönetim kurulu ile uzun süredir bu konuyu görüşüyor ve planlıyorduk. 2019 yılında Orman Bakanlığı'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müracaatlarımızı yapmıştık. Ancak rafa kalkmıştı. Başkanımız'la görüşme olanağım oldu. 12 dakikalık görüşmede Bodrumspor'umuzu anlattım. Başkanımız, Bodrumspor'u takip ettiğini, başarılarımızı taktir ettiğini söyledi. Stadyum ve spor komleksi istediğimizi söyledim. Mevcut stadyumumuzun tarihi yapılar üzerinde olduğunu bildiğini ve bu nedenle şehir dışında bir yerde stadyumun yapılması gerektiğini söyledi. Özel kalem müdürü Hasan Doğan vasıtasıyla mecliste Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu ile görüştük. Bakan da iki hafta içinde Bodrum'a gelerek stadyum için belirlenen yeri görüp, orada açıklama yapacağını söyledi. Biz stadyumdan daha çok bir spor kompleksi yapılmasını istiyoruz. Gösterdiğimiz arazinin Spor Bakanlığı'nda onayından sonra Orman Bakanlığı'ndan devrini alıp projeyi çizdireceğiz. Bodrumspor olarak hedefimiz Süper Lig'de mücadele etmek" dedi.

'HEDEF BU LİGDE KALMAK'KALMAK'KALMAK

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı 16. hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, kulüp başkanı Rıza Karakaya, bu ligde sezona başlarken hedeflerinin ligde tutunmak olduğunu söyledi. Şampiyonluk amacıyla kurulmuş bir takım olmadıklarını ifade eden Karakaya, "Lige tutunmak için kurulmuş bir takımız. Buna rağmen ikinciyle aramızda üç puan var ve 22 puan topladık. Takımımıza, teknik heyetimize bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar her zaman olacaktır. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Asıl amacımız bu ligde tutunmak. Takımımız bu hedefin üzerinde büyük işlere koşuyor" diye konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

KARAKAYA, takımın performansında iniş çıkışlar olabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Ben şu an bir eksik görmüyorum. Fotoğrafın tamamına bakalım. Taraftarlarımız ve halkımız hemen bir üst lige çıkalım istiyor. Asi Tayfa'ya dik duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz süper amatörden buraya birlik ve beraberliğimizi koruyarak geldik."

'YENİDEN ÇIKIŞ ZAMANI'

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşısında alacakları üç puanla önlerine ümitli bir şekilde bakmak istediklerini belirtti. "Hedeflediğimiz bir puan var. Bu puana ulaşabilirsek, ilk yarı sonunda doğru işler yaptığımızı düşüneceğiz" diyen Taşdemir, "Bizim artımız da çok eksimiz de. Çok kolay pozisyonları harcayabiliyoruz. Bizim de artık yeniden galibiyetle tanışma vaktimiz geldi. Dolayısıyla iç saha avantajıyla bu hafta galip gelmesini bileceğiz" dedi. Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı konumundaki Erkan Değişmez'in yanı sıra, sakatlığından dolayı Yekta Kurtuluş da yok.