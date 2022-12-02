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Haberler Spor Kuşadası geliyor

Kuşadası geliyor

5 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Ada, sergilediği performansla alkış toplarken hedef Turgutlu’yu yenip 4’te 4 yapmak. Asbaşkan Uğraş, 10 otobüs sözü verdi

2.12.2022

Kuşadası geliyor

3. Lig 3. Grup'ta sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Kuşadasıspor'un, 5 haftadır bileği bükülmüyor. Son 3 maçını kazanan Ada, sırasıyla, Turgutluspor (D), Darıca Gençlerbirliği, 23 Elazığ (D) ile oynayacağı mücadeleleri galip tamamlayıp, zirveyle farkı eritmeyi hedefliyor. Lider Karaman FK'nın 5 puan gerisinde bulunan siyah-beyazlılar, iç sahada 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sahasında en başarılı takım oldu.

Önemli bir başarı grafiği yakaladıklarını vurgulayan asbaşkan Coşkun Uğraş, teknik direktör Bülent Ataman ve öğrencilerini tebrik etti. Uğraş, "Rakibimiz olan bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. İnancımız daha da arttı. Hedefimiz olan şampiyonluk bu sene gelecek. Ordu maçında 6 bine yakın taraftar 90 dakika boyunca bizleri destekledi. Turgutluspor maçında taraftarımız için 10 otobüs kaldıracağız. Çünkü biz taraftarımızla daha güçlüyüz" diye konuştu.

RAMAZAN AYDEMİR

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