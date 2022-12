Manisa FK’dan amatörlere jest

MANİSA Futbol Kulübü, Manisa'da faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerine futbol topu desteğinde bulundu. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan kulüp başkanı Mevlüt Aktan, "140 futbol kulübüne futbol topu hediye ettik. Hepimizin yarıştığı ligler farklı olabilir ama amacımız aynı. Bağımlılıklardan uzak bir gençlik için tek yol spor. Hepimizin ortak amacı Manisa gençliği" diye konuştu.

'269 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR'

BAŞKAN Mevlüt Aktan, "Manisa Futbol Kulübü olarak şehrimizi Spor Toto 1. Lig'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken özellikle altyapıya verdiğimiz önemin de her geçen gün artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Hem tesisleşme hem de sporcu yetiştirme noktasında altyapıda çok önemli adımlar atıyoruz. Şu an altyapımızda 269 lisanlı sporcumuz var. Futbol okullarımızda eğitim verdiğimiz 2 bine yakın çocuğumuz var. Biz futbolun kurtuluşunun altyapılarda olduğunu biliyoruz ve bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Geçen sezon altyapımızda olan bu sezon da a takıma çıkardığımız Ayberk Karapo bizim için en güncel örnek. Bu sayıyı her yıl daha da arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK