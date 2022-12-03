Fethiye destek istedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde ağırladığı Pazarspor'dan 3 puanı alan Fethiyespor'da gözler yarın oynanacak Kırklarelispor maçına çevrildi. Teknik direktör Mesut Toros'la yollarını ayıran ve dümene Erhan Altın'ı geçirerek ilk maçtan galibiyetle ayrılan lacivert-beyazlılarda genel kaptan Nacit Çatal destek istedi. Takımın yarın oynanacak Kırklarelispor maçına hazır olduğunu bildirerek tüm taraftarları birlik ve beraberlik içerisinde destek olmaya çağıran Çatal, "Önemli bir maça daha çıkacağız. Takımımız yeni hocamızla iyi bir çalışma temposu yürütüyor. Sakat oyuncularımız da iyileşip kadroya katıldılar. Grubumuzun iddialı takımını yenerek evimizde 3 puan daha kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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