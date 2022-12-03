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Haberler Spor Kamerun’da buruk sevinç

Kamerun’da buruk sevinç

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Brezilya, Kamerun’a yenilmesine rağmen lider turladı. Kamerun ise kupaya veda etti.

3.12.2022

Kamerun’da buruk sevinç
2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında ilk iki karşılaşmasını kazanan Brezilya, yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı müsabakada Kamerun ile berabere kaldı: 0-0. Sambacılar grubunu lider olarak tamamlayarak son 16 turunda Güney Kore ile eşleşti. Kamerun ise gruptan çıkmayı başaramadı. 45+1'de Martinelli çalımlarla kaleye sokulup şutunu çekti, kaleci Mboka topu kornere çeldi. 45+3'te Tolo'nun ortasında Mbuemo kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ederson topu müthiş çıkardı. 51'de Anguissa son çizgiye inip içeri çevirdi, Mbeumo topu Aboubakar'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda top auta çıktı. 90+2'de Mbekeli sağ kanattan ortasını açtı, topa iyi yükselen Aboubakar maçın skorunu ilan etti: 1-0.
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