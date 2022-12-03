Menemen FK zincir kıracak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen Menemen FK zincir kırmak istiyor. Deplasmandaki son iki maçından puan çıkaramayan İzmir ekibi, yarın deplasmanda Play-Off hattındaki Çorum FK'yı yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Geride kalan süreçte dış sahada oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alan sarılacivertliler, bir karşılaşmadan eşitlikle ayrılırken, 4 kez de evine puansız döndü. Menemen'de teknik direktör Özden Töraydın kötü gidişe deplasmanda son vermek istediklerini ifade etti.



7 PUAN TOPLADI

Bu sezon oynadığı 15 maçta hanesine yazdırdığı 21 puanın büyük çoğunluğunu evinde alan İzmir ekibi, bu puanların sadece 7'sini deplasmanda aldı. Sarı-lacivertliler 14 puanı ise taraftarı önünde aldı.





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