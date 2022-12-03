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Haberler Spor Okçu kaymakamdan çok anlamlı bir atış

Okçu kaymakamdan çok anlamlı bir atış

3.12.2022

Okçu kaymakamdan çok anlamlı bir atış
İZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nin spor salonu, engelsiz maça sahne oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen basketbol müsabakasında, tekerlekli sandalye kullanan engelli sporcular karşılaştı. Atlı okçuluk sporunda başarılara imza atan Bornova Kaymakamı Fatih Genel de tekerlekli sandalye kullanarak basketbolcu gençlerle birlikte ısındı. Kaymakam Genel, daha sonra yine tekerlekli sandalye üzerinde basket atışları yaptı. Genel, "Bugün engel tanımadığımızı göstermek için buradayız. Engelliler bütün sporları yapabilir. İlk kez tekerlekli sandalye ile spor yaptım ve tabii ki zorlandım ama keyifli bir gün oldu" dedi.
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