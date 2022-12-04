Bodrumspor nihayet

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Henüz 2. dakikada Üzeyir'in kullandığı köşe atışında Süleyman Özdamar kafayla topu arka direğe aşırttı. Bu noktada Samet kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0. 5'te kaleci Übeyd topu uzaklaştırmaya çalışırken Kenan araya girdi. Hakem kalecinin müdahalesi sonrası önce beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'da pozisyonu izlemesinin ardından penaltıyı iptal etti. 21'de Süleyman Özdamar'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Imeri kaleci Übeyd'in üzerinden topu aşırttı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

BODRUM FARKLI SKORU KAÇIRDI

72'de Süleyman topu kaleye gönderdi. Übeyd'i geçen topu çizgi önünde savunma son anda çıkardı. 90+1'de Ubeyd hamle yapmak istediği topu ıska geçti. Koray boş kaleye topu yuvarladı. Ancak Abdullah golü önledi. Bodrum karşılaşmayı 2-0 kazandı. Taşdemir'den iki değişiklik

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen hafta Denizlispor ile berabere kaldıkları maçın on birinde değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlılarda, G.Birliği karşısında Cenk'in yerine Kenan on bire dahil olurken, Yekta'nın yerine de Mohammed forma giydi. Geçen hafta kanatta forma giyen Bahadır, sol beke geçerken, geçen hafta forma giyemeyen Kenan ise sağ kanatta görev yaptı. Bodrumspor'da kart cezası devam eden Erkan forma giyemezken, Makedon golcü Adis Jahovic'in ise maç kadrosunda olmaması da dikkat çekti.