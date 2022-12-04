Futbola dönüş

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta tribün olayları nedeniyle yarıda kalan derbi sonrası yara alan iki İzmir ekibi Göztepe ve Altay, bugün futbola dönüyor. Göztepe, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta Adanaspor'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Göztepe'de sakat Hüsamettin, Yunus Emre, Mamah ve Hasic forma giyemeyecek. Derbi sonrası PFDK tarafından 6 iç saha maçında seyircisiz oynama cezası alan Altay ise taraftarından yoksun olacağı maçta Boluspor'u konuk edecek. Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Derbide Göztepeli bir taraftarın korner direğiyle saldırısı nedeniyle başından yaralanan kaleci Ozan'ın yanı sıra diğer file bekçisi Eren'in de sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor

İKİSİNE DE SÜPER LİG HAKEMİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide tribün olaylarıyla gündeme gelen iki köklü İzmir ekibine de Süper Lig hakemi atadı. Göztepe'nin Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Sarper Barış Saka, Altay'ın Boluspor'u konuk edeceği mücadeleyi ise Mete Kalkavan yönetecek.

Sarper Barış Saka bu sezon ilk kez, Mete Kalkavan ise son 4 yılda 4. kez Birinci Lig'de bir maçta düdük çalacak.