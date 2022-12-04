Hollanda affetmedi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. 3. dakikada ABD önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Pulisic'in ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Noppert, sol diziyle topa müdahale ederek gole izin vermedi. 10'da kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 45+1'de ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

76'DA sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1. 81. dakikada Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1. Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti.