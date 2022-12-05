Altınordu nereye!

SPOR Toto 1. Lig'de aldığı sonuçlarla ateş hattına demir atan Altınordu, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden takımlar içinde en kötü performanslardan birine imza attı. Üst üste 6. yenilgisini alan İzmir temsilcisi, Süper Lig'de son altı maçını kaybeden İstanbulspor ve 2. Lig'de ise geçen haftalarda yine art arda 6 maçtan yenilgiyle ayrılan Sivas Belediyespor ile birlikte üç ligin en kötü performansını gösteren ekiplerden oldu. Önceki gün deplasmanda Bandırmaspor'a tek golle mağlup olan Altınordu, kötü gidişatını bir türlü durduramazken, 12 puanda kalıp düşme hattından yine çıkamadı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Bandırmaspor maçında üretken olamadıklarını belirtti. Rakibe pozisyon vermediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Maçta bir duran top, iki de ofsayt olan pozisyondan başka açık vermediğimizi düşünüyorum. Topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştık. 2. yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık" dedi.



■ BERKE ÖZBAY

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