Bucaspor’un tadı kaçtı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'a 1-0 yenilen Bucaspor 1928, liderlik koltuğunu kaybetti. Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler 35 puanda kaldı. Kocaelispor ise haftayı 3 puanla kapatıp, Bucaspor'un önüne geçti. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fırtına, ligin başından bu yana yakaladığı şampiyonluk havasını son 2 hafta yaşadığı kayıplarla kaybetti. Yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen ve geçen hafta Kömürspor karşısında aldığı beraberlik bu hafta da Van mağlubiyetiyle tekleyen İzmir temsilcisi, zirve yarışında yara aldı, tadı kaçtı. Bucaspor 1928 Teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Analizleri yapıp işimize odaklanacağız. Lig uzun bir maraton. Yine çıkışa geçeceğiz" dedi.

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