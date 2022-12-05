Göz-Göz’ün keyfi yerinde

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar Birinci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, önceki gün oynanan 9. hafta maçında lider Edremit Altınoluk Belediye'yi mağlup ederek iddiasını kanıtladı. Maça tutuk başlayan ve basit hatalar yapan İzmir'in Sultanları 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen, harika bir geri dönüşe imza attı ve tie-break setine taşıdığı müsabakayı 3-2 kazandı. 3. hafta oynanan Muratpaşa Belediye'ye yenildikten sonra çıktığı 6 maçın hepsini kazanan Göz-Göz, lider Edremit ile puan farkını bire indirdi. Göztepe, bu periyotta sırasıyla Vakıfbank, Nermin hanım Zeytinliği Havran Bld, AVR Atletik, İstanbul BBSK, Karşıyaka ve Edremit'i mağlup etti. İzmir'in Sultanları 10. haftada pazar günü saat 14.00'te Yeşilyurt'u konuk edecek.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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