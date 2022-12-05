Kara Kartal’da adaylar üçe indi

BEŞİKTAŞ'TA lige verilen arada transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda bu bölgeye takviye istemesi sonrası harekete geçen yönetim liste üzerinde çalışmalara başladı. Kurmaylar, ülkelerinin takımlarıyla Dünya Kupası'nda yer alan Hakim Ziyech ve Takuma Asano için kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Chelsea'da mutlu olmayan Ziyech'i kiralamayı düşünen Kartal, Bochum forması giyen Asano'yu ise bonservisi ile almak istiyor. Siyahbeyazlılarda listede Nwakaeme'nin de olduğu öğrenildi. Kartal'ın bu isimlerden en az ikisini alacağı öne sürüldü.

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