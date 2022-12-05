Karşıyaka fırsat tepti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, zirve yarışında lider Yeni Mersin İY karşısında aldığı beraberlikle ligin ilk yarısını zirvede bitirme şansını kaybetti. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Selahaddin Dinçel yönetiminde ilk maçına çıkan yeşil-kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle golsüz berabere kalınca puan farkını eritme şansını değerlendiremedi. Geçen hafta en yakın rakibi 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup olunca Teknik Direktör Erman Güraçar'ın istifa ettiği Kaf-Kaf, birçok kulüpte şampiyonluk yaşamış Dinçel ile 1 puana şükretti. Bu sezon tek hedefini şampiyon olarak TFF İkinci Lig'e çıkmak olarak ilan eden KSK, mücadele ettiği üst sıralardaki takımlara ise diş geçiremedi.

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