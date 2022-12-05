  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka’da düşüş sürüyor

Karşıyaka’da düşüş sürüyor

5.12.2022

Karşıyaka’da düşüş sürüyor
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Birinci Lig'in İzmir ekiplerinden Karşıyaka, önceki gün ligdeki 9. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK'ya konuk oldu. İstanbul temsilcisi, ilk seti çok rahat bir skorla 25-13 geçerken ikinci sette başa baş geçen oyunu da 27-25 kazandı ve 2-0 öne geçti. Son seti de rahat bir şekilde kazanan ev sahibi, Kaf-Kaf'ı 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılar böylece son 3 haftada 3. mağlubiyetini almış oldu. İzmir temsilcisi, AVR Atletik'in ardından geçen hafta da ezeli rakibi Göztepe'ye yenilmişti. Kaf-Kaf, 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle sekizinci sırada yer aldı. İzmir ekibi, cumartesi günü saat 16.00'da lider Edremit Altınoluk Belediye karşısında çıkış arayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA