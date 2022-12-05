Karşıyaka’da düşüş sürüyor

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Birinci Lig'in İzmir ekiplerinden Karşıyaka, önceki gün ligdeki 9. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK'ya konuk oldu. İstanbul temsilcisi, ilk seti çok rahat bir skorla 25-13 geçerken ikinci sette başa baş geçen oyunu da 27-25 kazandı ve 2-0 öne geçti. Son seti de rahat bir şekilde kazanan ev sahibi, Kaf-Kaf'ı 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılar böylece son 3 haftada 3. mağlubiyetini almış oldu. İzmir temsilcisi, AVR Atletik'in ardından geçen hafta da ezeli rakibi Göztepe'ye yenilmişti. Kaf-Kaf, 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle sekizinci sırada yer aldı. İzmir ekibi, cumartesi günü saat 16.00'da lider Edremit Altınoluk Belediye karşısında çıkış arayacak.

DİĞER