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Menemen FK gülmüyor

Sarı-lacivertliler 16’da Suat ile geriye düşerken, 21’de Atalay skoru eşitledi. 86’da ev sahibinin kazandığı penaltı atışında Sinan’ın golüne engel olamadı.

5.12.2022

Menemen FK gülmüyor
2. Lig Beyaz Grup'ta dört maçtır galibiyet yüzü görmeyen Menemen FK, deplasmanda konuk olduğu Çorum FK'ya 2-1 kaybetti. 16'da Serkan'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği topla buluşan Suat'ın dönerek çektiği şut uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 21'de Emre Keskin'in mücadelesi sonrası aktardığı topa Atalay'ın ceza sahası dışından şutunda Bayram'ın hatası sonrası skora eşitlik geldi: 1-1.

MENEMEN SKORU KORUYAMADI
71'de Enes'in içeri kat ederek yaptığı vuruş savunmadan sekerken, topu önünde bulan Sinan'ın şutu yan ağlarda kaldı. 85'te Abdulkadir'in ceza sahası içinde Berat Ali'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 86'da atışı kullanan Sinan, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi: 2-1. 88'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Enes Nalbantoğlu'nun şutunu Bora çeldi. Menemen FK, maçı 2-1 kaybetti ve üst sıralarla olan puan farkını kapatamadı ve galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

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