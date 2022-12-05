Trabzonspor’a Peres cezası

SEZONUN ikinci etabı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlik ile tamamlanan mücadelenin ilk golünü 4. dakikada Trabzonspor adına Mısırlı oyuncu Trezeguet kaydederken, Hull City'nin beraberlik golü 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı gol ile geldi. Trabzonspor, nisan ayından bu yana formasından uzak kalan Bruno Peres'i Hull City karşısında oynattığı gerekçesiyle ceza aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavililere 25 Bin TL para cezası verdi.

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