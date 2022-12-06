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Haberler Spor Bodrumspor’da Samet rüzgarı

Bodrumspor’da Samet rüzgarı

6.12.2022

Bodrumspor’da Samet rüzgarı

91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrumspor'da, Samet Yalçın rüzgarı esiyor. 25 puanla 6. sırada yer alan, direkt Süper Lig bileti alma adayı 2. sıradaki Samsunspor'un 2 puan gerisinde bulunan yeşil-beyazlılarda, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Yalçın golleriyle yeşil-beyazlı takımı sırtlıyor. Bu sezon attığı 7 golle takımın en golcü ismi olan Samet, 15 maçta da banko forma giydi. 5 maçta gol atma başarısı gösteren Samet'in gol attığı maçlarda Bodrumspor, 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 13 puan topladı. Samet, geçen sezon 2. Lig'de yaşanan şampiyonluğun mimarlarından olurken, 41 maçta 6 gol atmıştı.

ÜMİT YÖNEY

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