Çolak: Kupayı Brezilya ya da Fransa kazanır

TÜRK futbolunun efsane isimlerinden eski milli oyuncu Tanju Çolak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki favorileri açıkladı. Fethiye'ye tatile giden Çolak Yeni Asır Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Çolak, "Ya Brezilya ya Fransa şampiyon olur. Diğerleri sadece bakar. Dünya şampiyonası maçları beklediğim gibi geçmiyor" dedi. Türkiye'de kim şampiyon olur sorusunu da samimiyetle cevaplandıran Çolak, "Galatasaray ya da Fenerbahçe olur. Şampiyonluk ikisi arasında geçer. Ama tabi devre arasında hangi takım hangi futbolcuyu transfer edecek, bu transfere bakmak lazım. Fakat şu gün baktığımız zaman en iyi oynayan, en çok isteyen, en çok gol atan bir Fenerbahçe var. Galatasaray'ın kadro olarak isimleri çok büyük ama futbola yansıması,sahaya yansıması şu anda henüz en üst seviyede değil. O yüzden Galatasaray'ın işi zor"ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CANKUŞ